2019-04-03T10:54:48+03:00
Общество

Осенью в Севастополе откроется первая часть военно-исторического парка «Федюхины высоты»

Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Севастополе стали известны даты открытия военно-исторического парка «Федюхины высоты».

- Парк полностью будет открыт в мае 2020 года, но уже 15 сентября текущего года состоится «техническое» открытие, и заработают три первые площадки парка, - сообщил руководитель проекта Станислав Нагорный.

Осенью заработают исторические площадки «Античность», «Средневековье», «Первая оборона Севастополя», а также детская площадка, тир, парковка, два информационно-санитарных блока, кемпинг.

В рамках второй очереди строительства, будут готовы две исторические площадки – «Великая Отечественная война», «Византия», а также - административное здание, кафе, медпункт, гостевые дома.

К октябрю 2020 года в рамках третьей очереди строительства будут открыты исторические площадки «Начало XX века», «Холодная война. Афган», а также полностью завершены работы по благоустройству территории парка.

Подъездные пути к парку почти готовы.

- К первому августа парк получает собственную подъездную дорогу, которая на первом этапе решит логистические проблемы, плюс ремонтируется дорога между селами Первомайское и Хмельницкое, которая позволит парку получить независимый въезд со стороны Хмельницкого. До конца 2019 года планируются работы по устройству второй дороги в парк – это позволит закольцевать движение транспорта в дни массовых событийных мероприятий, которые собирают тысячи зрителей, – отметил губернатор города Дмитрий Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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