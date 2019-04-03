2019-04-03T13:34:45+03:00
Происшествия

В Севастополе парень ограбил магазин ради подруги: Схватил косметику с прилавка, а охрану запугал канцелярским ножом

Иностранцу грозит до четырех лет лишение свободы
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемого задержали по горячим следам.Подозреваемого задержали по горячим следам.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

В одном из магазинов на проспекте Октябрьской Революции неизвестный мужчина, одетый во все черное, схватил с прилавка дорогостоящую косметику и бросился наутек.

- Охранники хотели его задержать, но злоумышленник выхватил из кармана куртки лезвие канцелярского ножа и стал угрожать им, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Но грабитель не смог далеко уйти: инспекторы ДПС Севастополя задержали его в соседнем дворе.

- 24-летний иностранный гражданин признался, что похитил косметическое средство для своей сожительницы, - отметили в пресс-службе УМВД Росссии по г. Севастополю.

Продавцы магазина опознали в пойманном мужчине похитителя. Стражи порядка на подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ. За грабеж иностранцу грозит лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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