2019-04-03T13:55:47+03:00
Общество

Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя «уничтожил» ракетой самолет-бомбардировщик

Моряки Черноморского флота проводят совместное с авиацией учение по ПВО
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат успешно справился с поставленной задачей. Фото: архив "КП"Фрегат успешно справился с поставленной задачей. Фото: архив "КП"
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В Черном море прошли учения моряков фрегата «Адмирал Григорович» и экипажа фронтового бомбардировщика Су-24М.

- По легенде учения самолет условного противника приблизился для нанесения бомбового удара по кораблю, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

После того, как экипаж «Адмирала Григоровича» получил информацию о "вражеском" самолете, он обнаружил и взял на сопровождение эту воздушную цель.

Зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», находящийся на борту корабля, «поразил» Су-24М до захода на боевой курс: воздушную цель "сбили" электронным ракетным пуском ракеты.

Тренировка состоялась в рамках выполнения специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем». В Черном море экипаж фрегата «Адмирал Григорович» проводит плановые учения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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