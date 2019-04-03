"Сохраняйте спокойствие": В Крыму 4 апреля завоют сирены
Сигнал прозвучит в 10.00, 13.00 и 15.00
Сирену включат во всех городах Крыма.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 4 апреля пройдет проверка системы оповещение и информирования населения. В течение дня три раза раздастся звук сирены.
- Сирену включат в 10.00, 1300 и 15.00, - уточнил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Граждан просят сохранять спокойствие.
- Особенностью данной проверки является то, что параллельно задействованию старой системы оповещения будет проходить проверка вновь создаваемой системы на новой элементной базе, – сообщил Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU