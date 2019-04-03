2019-04-03T14:55:09+03:00
Общество

На цветочном балу в Никитском саду покажут 96 новых сортов тюльпанов

Все они иностранной селекции и будут представлены впервые
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Парад тюльпанов стартует с 10 апреля.Парад тюльпанов стартует с 10 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Никитском ботаническом саду на выставке тюльпанов посетители увидят почти сто новых сортов цветов.

- Своим великолепием гостей сада уже поражают сорта «Adore», «Alison Bradley», «Avant Garde», «Northcap» и другие. Эти тюльпаны выделяются продолжительным цветением, а для многих из них характерны не только яркая одно- и двухцветная окраска, но и многоцветковость. Это способствует продлению цветения растений до 12-15 дней, - рассказала куратор коллекции Людмила Александрова.

Сейчас коллекция сада насчитывает 506 сортов зарубежной и отечественной селекции и восемь дикорастущих видов.

Напомним, в Никитском ботаническом саду 10 апреля откроется Парад тюльпанов. Его возглавит сорт, который вывели голландские селекционеры.

КОНКРЕТНО

Где: Ялта, пгт Никита

Когда: С 10 апреля и до середины мая

Телефон: +7 (3654) 335388; +7 978 902-63-07

Цена: 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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