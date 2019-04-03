В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-03T17:46:05+03:00

Ярмарка не будет работать. Фото: Военная прокуратура г. Севастополя

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В Севастополе суд принял решение закрыть ярмарку «Фермерская», которую разместили прямо над высоковольтной электролинией.

- Под торговыми объектами, на глубине 80 сантиметров, проходит около 20-ти подземных кабельных линий электрических сетей напряжением 10000 Вольт, - сообщает пресс-служба Севастопольского суда.

Мало того, что электрическая сеть может нанести урон жизни и здоровью покупателей, продавцов и сотрудников ярмарки, так еще случись авария, специалистам трудно будет ее устранить, что может привести к прекращению поставки света в микрорайон Бухты Казачья, в том числе на военные объекты.

В ведомстве отметили, что «Фермерская» находится на спорной земле - подрядчик не согласовал с энергетиками размещение четырех десятков нестационарных торговых объектов.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU