2019-04-03T17:46:05+03:00
Общество

В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку

Запрещена работа ярмарки «Фермерская» на пересечении Казачинского шоссе и улицы Лиговская
Галина КОВАЛЕНКО
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Ярмарка не будет работать. Фото: Военная прокуратура г. СевастополяЯрмарка не будет работать. Фото: Военная прокуратура г. Севастополя
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В Севастополе суд принял решение закрыть ярмарку «Фермерская», которую разместили прямо над высоковольтной электролинией.

- Под торговыми объектами, на глубине 80 сантиметров, проходит около 20-ти подземных кабельных линий электрических сетей напряжением 10000 Вольт, - сообщает пресс-служба Севастопольского суда.

Мало того, что электрическая сеть может нанести урон жизни и здоровью покупателей, продавцов и сотрудников ярмарки, так еще случись авария, специалистам трудно будет ее устранить, что может привести к прекращению поставки света в микрорайон Бухты Казачья, в том числе на военные объекты.

В ведомстве отметили, что «Фермерская» находится на спорной земле - подрядчик не согласовал с энергетиками размещение четырех десятков нестационарных торговых объектов.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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