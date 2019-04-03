Какие улицы в Симферополе 4 апреля останутся без света

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-03T17:55:37+03:00

Ограничения связаны с ремонтными работами на линиях электропередач. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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Жителей крымской столицы предупреждают об отключении света. Электричества не будет 4 апреля.

- Перебои с электроэнергией ожидаются с 8.00 до 17.00, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя. - Ограничения связаны с проведением работ на линиях электропередач.

Конкретно

Света не будет по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 45;

ул. Генерала Телегина, 6-18 (чет), 9-19 (нечет);

ул. Рабочая,15-19 (нечет);

ул. Красного Креста, 10-24 (чет), 7-19 (нечет);

ул. Дзюбанова, 34(нечет);

ул. Чернышевского, 36-44 (чет), 37-47 (нечет).

Каменский массив:

СТ-Восход, СТ-Трикотажник, СТ-Уют 1, СТ-Здоровье.

- Симферопольский городской РЭС приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU