В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-03T18:11:38+03:00

Остановку и стоянку на центральных улицах запретят 4 и 5 апреля

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В Севастополе на два дня ограничат движение транспорта. В центре города вводится запрет на остановку и парковку авто на период с 4 по 5 апреля.

- С 4 апреля с 20.00 до 5 апреля 19.00 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на пл. Ушакова д.1 со стороны Драматического театра им. Б.А.Лавренева, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - На участке ул. Гоголя от д. 2 до пересечения с ул. Шмидта (с правой стороны по направлению движения).

Водителей просят заранее учитывать эти обстоятельства и продумывать наперед, где лучше оставлять свое авто.

ИСТОЧНИК KP.RU