2019-04-03T18:50:26+03:00
Общество

Ялта потратит на ремонт улиц 300 миллионов рублей

Залатать ямы планируют на 30 улицах
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ремонтные работы проведут до конца года.Ремонтные работы проведут до конца года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Ялте озвучили перечень улиц, на которых до конца года планируют провести ремонт.

Дороги отремонтируют на улицах Киевская, Московская, Суворовская, Жадановского, Найденова, Огородняя, Вергасова, Лукомского, Асаулюка, Большевистская, Халтурина, в районе дома №62 по Севастопольскому шоссе в Алупке, подъезда к музыкальной школе на улице Садовой, у домов 52 и 53 на улице Свердлова, а также дворовой территории домов на улицах Киевской и Спендиарова.

В Гаспре ямы залатают на улицах Риекская и Тамарлы, в Массандре - на Винодела Егорова и Совхозной, в Гурзуфе - на Ленинградской, в Кореизе - на улице Прибрежной, в Симеизе - на Васильченко, а также в Алупке - на Левитана и К. Маркса.

- По улицам Киевская, Московская, Суворовская, Жадановского, Найденова, Огородняя, Вергасова, Лукомского, Асаулюка, Севастопольское шоссе в районе дома №62 в Алупке, а также по подъезду к музыкальной школе на улице Садовой уже начата процедура торгов, после которой уже в ближайшее время выигравший конкурс подрядчик приступит к выполнению работ, - уточнили в пресс-службе администрации Ялты.

В общей сложности отремонтировать планируют 30 улиц. Потратят на это 300 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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