2019-04-04T08:01:26+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14

На выходных воздух прогреется до +22 градусов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 4 апреля погода будет теплой.

- Ночью ожидается 0-5 мороза, днем 9-14 тепла; 5 апреля температурный фон повысится на 3-4 градуса. В субботу и воскресенье весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +17…+22, ночные составят +3…+8, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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