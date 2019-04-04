Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14
В Крыму 4 апреля погода будет теплой.
- Ночью ожидается 0-5 мороза, днем 9-14 тепла; 5 апреля температурный фон повысится на 3-4 градуса. В субботу и воскресенье весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +17…+22, ночные составят +3…+8, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Севастополе в четверг малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…+10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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