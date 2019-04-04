В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-04T08:39:44+03:00

В 2018 году стоимость очистки русла реки оценили в 100 млн. рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В этом году чиновники планируют отремонтировать 8 км набережной

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В Симферополе в очередной раз пообещали привести в порядок набережную Салгира. В мае начнется очистка русла реки, после чего власти приступят к реконструкции.

- В этом году планируется реконструкция 8 км набережной, в следующем году – еще 6 км, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Планируется выложить новую плитку, поставить ограждения вдоль реки, установить фонарные столбы, провести освещение. Также чиновники собираются пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны.

Образцы ограждения уже готовы, их предлагают сделать черными или серыми, окончательный вариант выберут на общественном совете.

Образцы новых ограждений уже готовы, их предлагают сделать черными или серыми.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, очистить русло реки планировали еще в прошлом году. Потратить на это собирались 100 миллионов рублей.

В 2017 году стоимость реконструкции предварительно оценили до 1,5 миллиарда рублей. Каждый год цифры меняются.

ИСТОЧНИК KP.RU