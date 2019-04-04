В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир
В Симферополе в очередной раз пообещали привести в порядок набережную Салгира. В мае начнется очистка русла реки, после чего власти приступят к реконструкции.
- В этом году планируется реконструкция 8 км набережной, в следующем году – еще 6 км, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.
Планируется выложить новую плитку, поставить ограждения вдоль реки, установить фонарные столбы, провести освещение. Также чиновники собираются пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны.
Образцы ограждения уже готовы, их предлагают сделать черными или серыми, окончательный вариант выберут на общественном совете.
Образцы новых ограждений уже готовы, их предлагают сделать черными или серыми.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Напомним, очистить русло реки планировали еще в прошлом году. Потратить на это собирались 100 миллионов рублей.
В 2017 году стоимость реконструкции предварительно оценили до 1,5 миллиарда рублей. Каждый год цифры меняются.
ИСТОЧНИК KP.RU