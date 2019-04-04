2019-04-04T12:17:44+03:00
Общество

Временным главой администрации Евпатории стал Кирилл Вавренюк

Исполняющим обязанности руководителя он будет пока суд не вынесет решение в отношении задержанного Андрея Филонова
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Евпатории выбрали временно исполняющего обязанности главы города. Им стал Кирилл Вавренюк, первый заместитель председателя администрации.

- Все по законодательству. В случае отсутствия главы администрации его обязанности выполняет первый заместитель, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

Напомним, мэра Евпатории Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков в администрации.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать управленческие должности.

- По указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности города земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе снимут с маршрутов автобусы без валидаторов и системы GPS
В Симферополе к 1 сентября откроют четыре новых детсада
В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей
Два жители Симферополя передрались из-за хорька: Один из них попал в больницу с ножевыми ранениями
Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге
В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир
Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14
Ялта потратит на ремонт улиц 300 миллионов рублей
Продюсер из Крыма помогает актеру Дольфу Лундгрену встретиться с Владимиром Путиным
В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта
Какие улицы в Симферополе 4 апреля останутся без света
В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку
В Симферополе в Доме кино снова откроют кинотеатр
На цветочном балу в Никитском саду покажут 96 новых сортов тюльпанов
"Сохраняйте спокойствие": В Крыму 4 апреля завоют сирены
Пограничники задержали украинца, который второй раз попытался незаконно попасть в Крым
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя «уничтожил» ракетой самолет-бомбардировщик
В Севастополе парень ограбил магазин ради подруги: Схватил косметику с прилавка, а охрану запугал канцелярским ножом
Осенью в Севастополе откроется первая часть военно-исторического парка «Федюхины высоты»
Крымчанину за хранение боеприпасов грозит 5 лет лишения свободы
Полиция задержала симферопольца, который незаконно хранил порох
В Симферополе 3 апреля свет отключат на 17 улицах
В Крыму убийце таксиста дали 18 лет колонии строгого режима
В аэропорту «Симферополь» мужчина украл у пассажирки часы за 146 тысяч рублей
Феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в 2,5 тысячи долларов
Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина
В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам