Временным главой администрации Евпатории стал Кирилл Вавренюк

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-04T12:17:44+03:00

Исполняющим обязанности руководителя он будет пока суд не вынесет решение в отношении задержанного Андрея Филонова

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В Евпатории выбрали временно исполняющего обязанности главы города. Им стал Кирилл Вавренюк, первый заместитель председателя администрации.

- Все по законодательству. В случае отсутствия главы администрации его обязанности выполняет первый заместитель, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

Напомним, мэра Евпатории Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков в администрации.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать управленческие должности.

- По указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности города земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU