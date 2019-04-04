2019-04-04T13:57:56+03:00
Общество

Два жители Симферополя передрались из-за хорька: Один из них попал в больницу с ножевыми ранениями

72-летний горожанин покалечил хозяина зверька, который ел корм для бездомных кошек
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Подозреваемого полиция задержала по горячим следам.Подозреваемого полиция задержала по горячим следам.
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение: 27-летнего горожанина ранили ножом в одном из центральных парков города. Молодой человек попал в больницу с диагнозом: колото-резаные раны грудной клетки, гематорекс (кровотечение. – От ред. ) левого легкого.

- Был задержан 72–летний мужчина, который признался, что каждый вечер приходит в парк покормить бездомных кошек, - сообщает пресс-служба Пресс-служба МВД по Республике Крым. - Однако в этот день к приему пищи пришли не только кошки, но и хорек, которого в качестве домашнего питомца в парке выгуливал парень.

Пенсионер не захотел кормить хорька и потребовал его убрать, но парень в ответ ударил пожилого человека несколько раз по спине.

- Возмущенный таким поведением, подозреваемый, не раздумывая, достал из кармана нож и нанес хозяину хорька ножевые ранения, - рассказали в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ пенсионеру грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе снимут с маршрутов автобусы без валидаторов и системы GPS
В Симферополе к 1 сентября откроют четыре новых детсада
В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей
Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге
Временным главой администрации Евпатории стал Кирилл Вавренюк
В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир
Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14
Ялта потратит на ремонт улиц 300 миллионов рублей
Продюсер из Крыма помогает актеру Дольфу Лундгрену встретиться с Владимиром Путиным
В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта
Какие улицы в Симферополе 4 апреля останутся без света
В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку
В Симферополе в Доме кино снова откроют кинотеатр
На цветочном балу в Никитском саду покажут 96 новых сортов тюльпанов
"Сохраняйте спокойствие": В Крыму 4 апреля завоют сирены
Пограничники задержали украинца, который второй раз попытался незаконно попасть в Крым
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя «уничтожил» ракетой самолет-бомбардировщик
В Севастополе парень ограбил магазин ради подруги: Схватил косметику с прилавка, а охрану запугал канцелярским ножом
Осенью в Севастополе откроется первая часть военно-исторического парка «Федюхины высоты»
Крымчанину за хранение боеприпасов грозит 5 лет лишения свободы
Полиция задержала симферопольца, который незаконно хранил порох
В Симферополе 3 апреля свет отключат на 17 улицах
В Крыму убийце таксиста дали 18 лет колонии строгого режима
В аэропорту «Симферополь» мужчина украл у пассажирки часы за 146 тысяч рублей
Феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в 2,5 тысячи долларов
Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина
В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам