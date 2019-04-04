Два жители Симферополя передрались из-за хорька: Один из них попал в больницу с ножевыми ранениями

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-04T13:57:56+03:00

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В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение: 27-летнего горожанина ранили ножом в одном из центральных парков города. Молодой человек попал в больницу с диагнозом: колото-резаные раны грудной клетки, гематорекс (кровотечение. – От ред. ) левого легкого.

- Был задержан 72–летний мужчина, который признался, что каждый вечер приходит в парк покормить бездомных кошек, - сообщает пресс-служба Пресс-служба МВД по Республике Крым. - Однако в этот день к приему пищи пришли не только кошки, но и хорек, которого в качестве домашнего питомца в парке выгуливал парень.

Пенсионер не захотел кормить хорька и потребовал его убрать, но парень в ответ ударил пожилого человека несколько раз по спине.

- Возмущенный таким поведением, подозреваемый, не раздумывая, достал из кармана нож и нанес хозяину хорька ножевые ранения, - рассказали в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ пенсионеру грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU