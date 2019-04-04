В Симферополе к 1 сентября откроют четыре новых детсада

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-04T15:07:36+03:00

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В Симферополе к началу нового учебного года заработают четыре новых модульных детсада. Ввести в эксплуатацию их планировали еще в прошлом году, но сроки сдачи объектов затянули.

- В контракте было указано, что подрядчик обязан завершить работы 31 декабря 2018 года. В этот срок он не уложился, и мы были вынуждены, в рамках технического регламента, предусмотренного законодательством, свернуть все стройки, условно «заморозить» объекты, чтобы начать новую процедуру торгов, выбрать нового подрядчика и завершить строительство, - пояснила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

К 1 сентября в дошкольных учреждениях появится 400 мест.

Детсады строятся рядом со школами №26 (ул. Тарабукина), №6 (пр. Победы), №18 (ул. Ростовская), а также рядом с капитальным детским садом №9 «Жар-птица» (ул. М. Жукова). Потратят на них 196 миллиона рублей.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU