2019-04-04T15:07:36+03:00
Общество

В Симферополе к 1 сентября откроют четыре новых детсада

В дошкольных учреждениях появится 400 дополнительных мест
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
На детсады потратят 196 миллиона рублей.На детсады потратят 196 миллиона рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе к началу нового учебного года заработают четыре новых модульных детсада. Ввести в эксплуатацию их планировали еще в прошлом году, но сроки сдачи объектов затянули.

- В контракте было указано, что подрядчик обязан завершить работы 31 декабря 2018 года. В этот срок он не уложился, и мы были вынуждены, в рамках технического регламента, предусмотренного законодательством, свернуть все стройки, условно «заморозить» объекты, чтобы начать новую процедуру торгов, выбрать нового подрядчика и завершить строительство, - пояснила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

К 1 сентября в дошкольных учреждениях появится 400 мест.

Детсады строятся рядом со школами №26 (ул. Тарабукина), №6 (пр. Победы), №18 (ул. Ростовская), а также рядом с капитальным детским садом №9 «Жар-птица» (ул. М. Жукова). Потратят на них 196 миллиона рублей.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе снимут с маршрутов автобусы без валидаторов и системы GPS
В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей
Два жители Симферополя передрались из-за хорька: Один из них попал в больницу с ножевыми ранениями
Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге
Временным главой администрации Евпатории стал Кирилл Вавренюк
В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир
Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14
Ялта потратит на ремонт улиц 300 миллионов рублей
Продюсер из Крыма помогает актеру Дольфу Лундгрену встретиться с Владимиром Путиным
В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта
Какие улицы в Симферополе 4 апреля останутся без света
В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку
В Симферополе в Доме кино снова откроют кинотеатр
На цветочном балу в Никитском саду покажут 96 новых сортов тюльпанов
"Сохраняйте спокойствие": В Крыму 4 апреля завоют сирены
Пограничники задержали украинца, который второй раз попытался незаконно попасть в Крым
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя «уничтожил» ракетой самолет-бомбардировщик
В Севастополе парень ограбил магазин ради подруги: Схватил косметику с прилавка, а охрану запугал канцелярским ножом
Осенью в Севастополе откроется первая часть военно-исторического парка «Федюхины высоты»
Крымчанину за хранение боеприпасов грозит 5 лет лишения свободы
Полиция задержала симферопольца, который незаконно хранил порох
В Симферополе 3 апреля свет отключат на 17 улицах
В Крыму убийце таксиста дали 18 лет колонии строгого режима
В аэропорту «Симферополь» мужчина украл у пассажирки часы за 146 тысяч рублей
Феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в 2,5 тысячи долларов
Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина
В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам