2019-04-04T15:39:59+03:00
Общество

В Симферополе снимут с маршрутов автобусы без валидаторов и системы GPS

Радикальные меры к перевозчикам примут к 1 июля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Договора с недобросовестными перевозчиками будут расторгать без предупреждения.Договора с недобросовестными перевозчиками будут расторгать без предупреждения.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе летом ездить в маршрутках станет комфортнее. Власти уберут с маршрутов старые автобусы, и на их место выставят новые.

- С 1 июля в РФ вводятся новые правила – без валидатора, без системы ГЛОНАСС ни один автобус в городе работать не будет. Будем снимать машины с маршрутов, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. - В связи с тем, что Симферополь приобрел в лизинг новые автобусы, мы требуем от всех перевозчиков, чтобы подвижной состав был заменен на новый. Кто-то идет на это, и тогда пропадает визг тормозов, мусор и грязь в салоне.

Предупреждать об этом недобросовестных перевозчиков больше не будут.

- Сегодня у городской власти нет необходимости 3 раза фиксировать нарушения - можно с первого раза «закрывать» маршрут, - подчеркнула Маленко. - Подписано соглашение, позволяющее нам расторгать договоры с недобросовестными перевозчиками без предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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