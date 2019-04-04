Где в Симферополе не будет света 5 апреля

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-04T18:08:33+03:00

Ограничения связаны с ремонтом на линиях электропередач. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Отключения ожидаются с 8.00 до 16.00

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Симферопольцев предупреждают об отключении электричества. Света не будет на пяти улицах, а также в Каменском массиве.

- Электроснабжение будет ограничено с 8.00 до 16.00 в связи с проведением работ на линиях электропередач, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Симферопольский РЭС приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Света не будет по следующим адресам:

- ул. Долетова, 106;

- ул. Высотная, 110-136 (чет), 111-137 (нечет);

- ул. Долетова, 94-138 (чет);

- ул. Кизиловая, 112 (чет), 113-127 (нечет);

- ул. Нестерова, 105-115 (нечет).

Каменский массив:

- СТ-Восход

- СТ-Трикотажник

- СТ-Уют 1

- СТ-Здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU