Где в Симферополе не будет света 5 апреля
Симферопольцев предупреждают об отключении электричества. Света не будет на пяти улицах, а также в Каменском массиве.
- Электроснабжение будет ограничено с 8.00 до 16.00 в связи с проведением работ на линиях электропередач, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Симферопольский РЭС приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
Света не будет по следующим адресам:
- ул. Долетова, 106;
- ул. Высотная, 110-136 (чет), 111-137 (нечет);
- ул. Долетова, 94-138 (чет);
- ул. Кизиловая, 112 (чет), 113-127 (нечет);
- ул. Нестерова, 105-115 (нечет).
Каменский массив:
- СТ-Восход
- СТ-Трикотажник
- СТ-Уют 1
- СТ-Здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU