В Симферополе потеплеет до +22, но топить в домах не перестанут

СЕГОДНЯ 20:15 2019-04-04T20:16:49+03:00

На выходных в Крыму потеплеет до +18…+23. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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С наступлением теплых деньков симферопольцы начали жаловаться, что в квартирах слишком жарко. Батареи до такой степени горячие, что даже ночью люди спят с открытыми окнами, чтобы охладить помещения.

Несмотря на это, прекращать отопительный сезон в Симферополе пока не будут.

- Есть договоренность с «Крымтеплокоммунэнерго» о том, чтобы предприятие не прекращало подавать тепло в симферопольские дома. Согласно правилам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура на протяжении трех и более дней выше 8 градусов. Сейчас по ночам держится минусовая температура. Поэтому мы не будем завершать отопительный сезон, пока погодные условия в Симферополе не изменятся, - объяснила глава администрации Наталья Маленко.

Она посоветовала горожанам, у кого автономное отопление, самим регулировать температуру.

Напомним, 6 и 7 апреля в Крыму потеплеет до +18…+23.

- В субботу и воскресенье весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +18…+23, на южном побережье и в горах +11…+16, ночные составят 0…+5, на южном побережье +6…+9, - сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU