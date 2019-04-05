Погода в Крыму на 5 апреля: днем до +16, без осадков
В Крыму 5 апреля погода будет теплой и солнечной.
- До конца недели в Крыму сохранится сухая погода, обусловленная влиянием антициклона. Ветер восточный умеренный, в выходные дни в западных, восточных и центральных районах усилится до 15 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В пятницу ночью температура воздуха 1-3 мороза, днем 14-16 тепла. На выходных станет еще жарче.
В субботу и воскресенье весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +18…+23, на южном побережье и в горах +11…+16, ночные составят 0…+5, на южном побережье +6…+9.
ИСТОЧНИК KP.RU
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