2019-04-05T09:28:26+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 апреля: днем до +16, без осадков

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На выходных воздух прогреется до +23.На выходных воздух прогреется до +23.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 5 апреля погода будет теплой и солнечной.

- До конца недели в Крыму сохранится сухая погода, обусловленная влиянием антициклона. Ветер восточный умеренный, в выходные дни в западных, восточных и центральных районах усилится до 15 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В пятницу ночью температура воздуха 1-3 мороза, днем 14-16 тепла. На выходных станет еще жарче.

В субботу и воскресенье весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +18…+23, на южном побережье и в горах +11…+16, ночные составят 0…+5, на южном побережье +6…+9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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