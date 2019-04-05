2019-04-05T10:28:32+03:00
Общество

В Симферополе отремонтируют еще 26 улиц

Ямы залатают за счет денег нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На ремонт потратят больше 388 миллионов рублей.На ремонт потратят больше 388 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ремонт дорог в Симферополе не заканчивается. Власти озвучили еще 26 улиц, которые отремонтируют в этом году за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Капремонт дорожного покрытия предполагается провести на улицах Александра Невского, Карла Маркс, Сельская. Также планируется ремонт двух мостов, расположенных по улицам Гагарина и Толстого, - сообщил замглавы администрации Симферополя Сергей Титаренко.

На ремонт потратят больше 388 миллионов рублей.

Полный перечень улиц, где приведут в порядок дорожное покрытие, смотрите здесь. Также опубликована схема работ.

СПРАВКА

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в период с 2019 по 2024 годы. Цель - увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%/

ИСТОЧНИК KP.RU

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