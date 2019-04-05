Жителям 11 сел Крыма восстановили подачу газа
В Кировском районе восстановили газопровод
Газ в дома людей вернули утром 5 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Кировском районе Крыма устранили аварию, из-за которой без газа остались больше двух тысяч абонентов в 11 населенных пунктах. Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.
Повреждение газопровода высокого давления произошло около села Журавки 4 апреля в 14.00 при проведении земляных работ. Через 15 минут поврежденный участок перекрыли.
Восстановление газопровода закончилось к 18.00, а с 8.30 пятого апреля всем потребителям восстановили подачу газа.
Ранее повредился газопровод в селе Запрудное на ЮБК.
ИСТОЧНИК KP.RU