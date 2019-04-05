Крымские студенты смогут подать заявки на сенаторскую стипендию

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-05T11:42:42+03:00

Ежемесячно они будут получать по 5 тысяч рублей

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Крымские студенты смогут претендовать на сенаторскую стипендию. Учреждение стипендии для учащихся высших учебных заведений инициировала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

- За сенаторской стипендией может обращаться студент, работа которого направлена на социально-экономическое развитие РФ, в частности Республики Крым, - сообщила Ольга Ковитиди.

По ее словам, ежемесячная выплата составит пять тысяч рублей. Приоритет отдадут тем студентам, которые делают инновационные разработки либо проекты, размещенные в российском научно-издательском пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU