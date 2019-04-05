Чиновника осудили за хищение имущества Крымской железной дороги
Начальник участка одного из управлений госпредприятия «Крымская железная дорога» признан виновным в хищении имущества предприятия.
Как сообщили в пресс-службе Керченской транспортной прокуратуры, фигурант уголовного дела нес материальную ответственность за имущество железной дороги. В мае 2018 года проводился ремонт водонапорной башни станции Керчь.
- Чиновник присвоил имущество железной дороги - демонтированные металлические элементы (металлолом) и эмаль, выделенную для проведения работ по окрашиванию, на общую сумму порядка 5 тыс рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Постановлением суда его признали виновным в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Чиновника приговорили на год условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU