2019-04-05T12:10:35+03:00
Общество

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Условному противнику наносили ракетные удары
Надежда ДАЦЮК
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Черноморский флот провел очередные учения – ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.

- Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

По его словам, ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей условного противника.

Экипажи кораблей проводили подготовку для нанесения ракетного удара по кораблям «противника».

Во время учений морской полигон закрывали для гражданских судов. Четырнадцать кораблей и судов обеспечения ЧФ выполняли задачи для ограждения акватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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