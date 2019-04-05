Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Черноморский флот провел очередные учения – ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
- Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
По его словам, ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей условного противника.
Экипажи кораблей проводили подготовку для нанесения ракетного удара по кораблям «противника».
Во время учений морской полигон закрывали для гражданских судов. Четырнадцать кораблей и судов обеспечения ЧФ выполняли задачи для ограждения акватории.
ИСТОЧНИК KP.RU