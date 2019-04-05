В Севастополе до 20 апреля закрыли для проезда несколько улиц

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-05T14:12:56+03:00

Дорога сейчас готова на 70%. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Севастополе с 5 по 20 апреля закрыли проезд по ул. Карла Либкнехта от пересечения с ул. Перекопская до ул. Рабочая. Водителей планируют заранее планировать пути объезда.

- Ограничение связано с капитальном ремонтом дороги на улице Карла Либкнехта. Готовность объекта составляет около 70%. Подрядчики обязуются отремонтировать дорогу до конца месяца, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Проезжую часть ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая реализуется с 2019 по 2024 годы.

Напомним, в Симферополе в рамках этой программы до конца года отремонтируют 26 улиц и два моста.

ИСТОЧНИК KP.RU