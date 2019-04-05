2019-04-05T17:05:49+03:00
Общество

В Симферополе снесут 51 незаконный объект

В Симферополе обследовали 320 таких точек
Надежда ДАЦЮК
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Администрация Симферополя приняла решение, что нужно снести в городе 51 самовольно установленных объекта, сообщили в пресс-службе администрации города.

- По результатам рассмотрения материалов, представленных департаментом административно-технического контроля, управления торговли и бытового обслуживания населения, управления муниципального контроля, принято решение о необходимости демонтажа 51 самовольно установленных объекта, – отметили в пресс-службе.

Снос объектов продолжится - по четырем постройкам направят дополнительные запросы в адрес уполномоченных служб, чтобы те проверили законность размещения.

Заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко отметил, что по результатам работы комиссий будет принято решение о демонтаже объектов, которые были размещены без разрешения.

- По истечении срока, отводимого для добровольного сноса, будут проведены работы по демонтажу объектов в соответствии с требованиями законодательства, - сообщил Титаренко.

За первые два месяца 2019 года было в администрации обследовали около 320 нестационарных объектов. На каждый из них составили паспорт и нанесли на карту города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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