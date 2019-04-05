2019-04-05T17:13:02+03:00
Общество

В Ялте за туристами будут следить камеры

На набережной планируют установить больше 60 приборов фото- и видеофиксации
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
На покупку и установку камер потратят 18 миллионов рублей.На покупку и установку камер потратят 18 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Ялте за безопасностью отдыхающих будут следить камеры видеонаблюдения. Установить их планируют к началу курортного сезона.

Камеры появятся на набережной, улице Московской и Васильева. Установить собираются больше 60 штук. Потратят на это 18 миллионов рублей.

- Вопрос безопасности крайне важный момент в выборе место для отдыха, - уверен глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Камеры в дальнейшем также появятся в парках и скверах.

Напомним, в Крыму передумали вводить курортный сбор. Глава РК Сергей Аксенов попросил правительство РФ исключить полуостров из эксперимента и не взимать с 1 мая с приезжих деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку
5 человек погибли из-за сонного водителя: Дело о столкновении автобуса и тепловоза в Крыму передали в суд
В Симферополе снесут 51 незаконный объект
В Севастополе до 20 апреля закрыли для проезда несколько улиц
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Чиновника осудили за хищение имущества Крымской железной дороги
Крымские студенты смогут подать заявки на сенаторскую стипендию
Жителям 11 сел Крыма восстановили подачу газа
В Симферополе отремонтируют еще 26 улиц
В Крыму появится хоспис для детей
На жителя Крыма за хранение 9 патронов завели уголовное дело
Погода в Крыму на 5 апреля: днем до +16, без осадков
В Симферополе потеплеет до +22, но топить в домах не перестанут
Где в Симферополе не будет света 5 апреля
В Симферополе снимут с маршрутов автобусы без валидаторов и системы GPS
В Симферополе к 1 сентября откроют четыре новых детсада
В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей
Два жители Симферополя передрались из-за хорька: Один из них попал в больницу с ножевыми ранениями
Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге
Временным главой администрации Евпатории стал Кирилл Вавренюк
В мае в Симферополе начнется очистка русла реки Салгир
Погода в Крыму на 4 апреля: днем потеплеет до +14
Ялта потратит на ремонт улиц 300 миллионов рублей