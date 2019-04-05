В Ялте за туристами будут следить камеры

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-05T17:13:02+03:00

На покупку и установку камер потратят 18 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На набережной планируют установить больше 60 приборов фото- и видеофиксации

Изменить размер текста: A A

В Ялте за безопасностью отдыхающих будут следить камеры видеонаблюдения. Установить их планируют к началу курортного сезона.

Камеры появятся на набережной, улице Московской и Васильева. Установить собираются больше 60 штук. Потратят на это 18 миллионов рублей.

- Вопрос безопасности крайне важный момент в выборе место для отдыха, - уверен глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Камеры в дальнейшем также появятся в парках и скверах.

Напомним, в Крыму передумали вводить курортный сбор. Глава РК Сергей Аксенов попросил правительство РФ исключить полуостров из эксперимента и не взимать с 1 мая с приезжих деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU