2019-04-05T17:40:56+03:00
Происшествия

5 человек погибли из-за сонного водителя: Дело о столкновении автобуса и тепловоза в Крыму передали в суд

Перевозчика будут судить сразу по двум уголовным статьям
Анастасия ЖУКОВА
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Автобус после столкновения с поездом смяло, как консервную банку. Фото: МВД по РКАвтобус после столкновения с поездом смяло, как консервную банку. Фото: МВД по РК
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Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса и тепловоза, в котором погибли пять человек.

Напомним, 8 апреля прошлого года автобус Mercedes Sprinter столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде на севере Крыма. В результате погибли пять человек, еще 7 - пострадали. Автобус следовал по маршруту "Севастополь - Армянск", и водитель, согласно свидетельствам выживших пассажиров, просто спал с открытыми глазами. Предполагается, что он был за рулем вторые сутки.

- По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал работу водителя с превышением нормальной продолжительности рабочей смены, в результате чего последний, находясь в переутомленном состоянии, выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд на участке Армянск-Красноперекопск, где допустил столкновение с движущимся тепловозом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Перевозчика обвиняют сразу по двум статьям - по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) и по ч. 2 ст. 143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Армянский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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