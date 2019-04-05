Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку
В Ялте презентовали новую транспортную концепцию, которая, по мнению ее создателей сохранит зеленый природный ландшафт. Речь идет о локальных канатных дорогах.
В качестве наиболее перспективных, определено несколько маршрутов: «улица Бирюкова - 10-й микрорайон», «Массандра - центр Ялты» и «ЮБШ - Воронцовский дворец» в Алупке.
Зашла речь и о монорельсовых дорогах вдоль русел речек между автовокзалом Ялты и местным муниципалитетом и от городского ЗАГСа до гостиницы «Ореанда».
- За приемлемую цену можно обеспечить быструю и комфортную доставку пассажиров к конечным пунктам, а также появиться возможность превосходного осмотра местности, - считает генеральный директор ООО «Канатные дороги Крыма» Лери Сванидзе.
Он напомнил, что в генплане Алупки предусматривались нижняя станция - возле Воронцовского дворца и верхняя – на Южнобережном шоссе, где также планировалась парковка для экскурсионных автобусов и машин туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU