2019-04-05T18:18:46+03:00
Общество

Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку

На Южном берегу Крыма планируют развивать сеть канатных и монорельсовых дорог
Галина КОВАЛЕНКО
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Канатные дороги - экологичный вид транспорта.Канатные дороги - экологичный вид транспорта.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Ялте презентовали новую транспортную концепцию, которая, по мнению ее создателей сохранит зеленый природный ландшафт. Речь идет о локальных канатных дорогах.

В качестве наиболее перспективных, определено несколько маршрутов: «улица Бирюкова - 10-й микрорайон», «Массандра - центр Ялты» и «ЮБШ - Воронцовский дворец» в Алупке.

Зашла речь и о монорельсовых дорогах вдоль русел речек между автовокзалом Ялты и местным муниципалитетом и от городского ЗАГСа до гостиницы «Ореанда».

- За приемлемую цену можно обеспечить быструю и комфортную доставку пассажиров к конечным пунктам, а также появиться возможность превосходного осмотра местности, - считает генеральный директор ООО «Канатные дороги Крыма» Лери Сванидзе.

Он напомнил, что в генплане Алупки предусматривались нижняя станция - возле Воронцовского дворца и верхняя – на Южнобережном шоссе, где также планировалась парковка для экскурсионных автобусов и машин туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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