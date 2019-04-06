Погода в Крыму на 6 апреля: днем потеплеет до +18

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-06T09:59:19+03:00

Дождей не будет. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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На выходных погода в Крыму будет шикарной.

- В субботу воздух прогреется до +13…+18. В воскресенье и понедельник весна порадует жителей и гостей Крыма почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +17…+22, на южном побережье и в горах +11…+16, ночные составят +3…+8, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Дождей не ожидается. Ветер восточный умеренный, в субботу в западных, восточных и центральных районах усилится до 15 м/с.

В Севастополе 6 апреля малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15.

В Керчи небольшая облачность. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.

ИСТОЧНИК KP.RU