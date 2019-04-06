2019-04-06T12:18:20+03:00
Общество

Севастопольцам предлагают придумать, как благоустроить набережную возле парка «Учукуевка»

Идеи принимают до 29 апреля, победители получат денежные призы
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Победителей выберут с помощью голосования.Победителей выберут с помощью голосования.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе объявили конкурс на лучшую концепцию благоустройства территории, прилегающей к парку «Учукуевка».

Идеи принимаются до 29 апреля включительно. Подробную информацию о конкурсе смотрите здесь.

- С 30 апреля по 4 мая конкурсные проекты будут размещены в холле здания по адресу: ул. Леваневского, 24. За понравившиеся работы можно будет проголосовать и в электронном виде, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Авторы лучших концепций получат денежное вознаграждение. За первое место - 75 тысяч рублей, за второе - 50 тысяч рублей, за третье - 25 тысяч рублей.

Куда звонить?

Адреса и телефоны для справок: 8(8692) 49-24-34, адрес электронной почты - urgs@sev.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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