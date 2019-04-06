2019-04-06T13:41:15+03:00
Общество

В Крыму открывается первый технопарк

Находиться он будет в Симферополе
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В крымской столице 8 апреля откроется первый на территории полуострова технопарк. Находится он в поселке ГРЭС.

В рамках мероприятия будет запущена первая линия производства. Технопарк объединит порядка 9 резидентов, среди которых производственные, научные, образовательные, архитектурные и другие организации.

- Стимулом к созданию парка стало подписанное на РИФ-2019 в Сочи инвестиционное соглашение по реализации проекта по строительству завода алюминиево-фасадных систем. Предприятие будет выпускать 18 тыс. тонн алюминиевого профиля в год, в том числе неокрашенный алюминиевый профиль, анодированный и окрашенный профиль. Максимальная мощность – 24 тыс. тонн в год, - сообщает пресс-служба Корпорации развития РК.

Инвестор планирует открыть инновационный учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве.

Всего на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест со средней зарплатой порядка 45 тысяч рублей. Заявленный объем инвестиций по проекту 4,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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