2019-04-06T15:08:42+03:00
Общество

Херсонес 7 апреля можно посетить бесплатно

В воскресение отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Посетителям в кассе музея нужно получить бесплатный билет.Посетителям в кассе музея нужно получить бесплатный билет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» 7 апреля все желающие смогут посетить бесплатно.

- Для бесплатного прохода в кассе музея необходимо получить бесплатный билет. Добро пожаловать! – приглашает заповедник.

Свободный вход сделали в связи с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы.

ВАЖНО

Распорядок богослужения в соборе св. Владимира в Херсонесе:

6.30 - Литургия св. Василия Великого.

7.50 - Водосвятный молебен.

8.20 - Литургия св. Василия Великого. Панихида. Молебен.

15.45 - Вседневная вечерня. Пассия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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