Херсонес 7 апреля можно посетить бесплатно
В воскресение отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
Посетителям в кассе музея нужно получить бесплатный билет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» 7 апреля все желающие смогут посетить бесплатно.
- Для бесплатного прохода в кассе музея необходимо получить бесплатный билет. Добро пожаловать! – приглашает заповедник.
Свободный вход сделали в связи с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы.
ВАЖНО
Распорядок богослужения в соборе св. Владимира в Херсонесе:
6.30 - Литургия св. Василия Великого.
7.50 - Водосвятный молебен.
8.20 - Литургия св. Василия Великого. Панихида. Молебен.
15.45 - Вседневная вечерня. Пассия.
ИСТОЧНИК KP.RU