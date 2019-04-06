Корабли ЧФ вернулись в Севастополь после ракетных стрельб
В Севастополь вернулись 16 кораблей Черноморского флота.
- Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» вернулись в пункты базирования после проведения ракетных стрельб в море. Еще 14 надводных кораблей и судов обеспечения ЧФ участвовали в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства, - сообщает начальник отдела информационного обеспечении Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
Ранее, ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» флота в составе корабельной ударной группы провели успешные ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль.
Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки и повседневной деятельности корабельных сил Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU