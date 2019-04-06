Корабли ЧФ вернулись в Севастополь после ракетных стрельб

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-06T17:40:30+03:00

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В Севастополь вернулись 16 кораблей Черноморского флота.

- Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» вернулись в пункты базирования после проведения ракетных стрельб в море. Еще 14 надводных кораблей и судов обеспечения ЧФ участвовали в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства, - сообщает начальник отдела информационного обеспечении Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Ранее, ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» флота в составе корабельной ударной группы провели успешные ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки и повседневной деятельности корабельных сил Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU