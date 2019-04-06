Объявлен тендер на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-06T18:19:31+03:00

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В Симферополе готовятся к первому этапу реконструкции набережной Салгира. На сайте Госзакупок появилось объявление о проведении тендера. Стоимость работ - около 500 миллионов рублей.

Заяви на участие в аукционе можно подать до 22 апреля. Аукцион пройдет 25 числа.

Напомним, в этом году чиновники планируют отремонтировать 8 км набережной, в следующем еще 6 км.

Планируется выложить новую плитку, поставить ограждения вдоль реки, установить фонарные столбы, провести освещение. Также чиновники собираются пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны.

Образцы ограждения уже готовы, их предлагают сделать черными или серыми, окончательный вариант выберут на общественном совете.

В мае начнется очистка русла реки Салгир.

ИСТОЧНИК KP.RU