Скоро лето: В Крыму 7 апреля потеплеет до +23

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-07T09:20:32+03:00

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В Крыму стремительно теплеет. 7 апреля воздух прогреется до +23 градусов!

- В воскресенье и в начале рабочей недели осадки не ожидаются, ветер восточный слабый до умеренного. Апрель порадует почти летним теплом: дневные температуры воздуха достигнут отметок +18…+23, на побережье и в горах +12…+17, ночные составят +4…+9, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 7 апреля малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +15…+17.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14…+16.

ИСТОЧНИК KP.RU