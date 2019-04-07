Ко Дню освобождения Симферополя ветеранам выплатят по 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-07T16:17:00+03:00

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В Симферополе в преддверии 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков ветеранам выплатили денежные пособия.

138 человек в преддверии памятной даты получат по 6 тысяч рублей.

- Выплаты из муниципального бюджета получат 49 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 34 освободителя Симферополя от фашистских захватчиков, 55 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - уточнила заместитель главы администрации Симферополя Алла Пацинко.

Напомним, в Крыму с 8 по 18 апреля пройдут патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU