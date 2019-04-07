2019-04-07T14:11:22+03:00
Общество

Как Керчь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Праздничные мероприятия будут проходить с 7 по 11 апреля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Самые масштабные мероприятия пройдут 11 апреля.Самые масштабные мероприятия пройдут 11 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Керчи 7 апреля проходит автопробег, приуроченный к 75 годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

9 апреля в 11.00 начнется конкурс «Мы - наследники Победы» (ул. Кирова 89, Дворец пионеров), а 10 апреля с 10.00 до 15.00 на пл. Ленина будет проходить военно-патриотическая игра «Победа».

Самая обширная программа запланирована на 11 апреля:

9.00 - возложение цветов к местам боевой славы и Братским могилам в поселках Опасное, Маяк, Капканы, Героевское, Аджимушкай, парк Приморский.

10.00-12.00 - патриотическая акция «Поезд Победы». Привокзальная площадь.

11.00 - прибытие поезда, праздничный концерт творческих коллективов города. Солдатский привал.

19.20 - возложение цветов в сквере Славы.

19.30 - патриотическая акция «Огонь памяти». Праздничный концерт с участием духового оркестра войск национальной гвардии. Площадь Ленина.

21.00 - Праздничный фейерверк.

Напомним, в Крыму с 8 по 18 апреля пройдут патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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