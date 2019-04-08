Погода в Крыму на 8 апреля: до +23 и облачно
В Крыму 8 апреля будет тепло, столбики термометров покажут до +23 градусов. Солнце будет скрыто за тучами. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе 8 апреля будет переменная облачность, без осадков. Днем поднимется ветер до 15 метров в секунду. Днем до +22 градусов.
В Севастополе понедельник также будет облачным. Столбики термометров покажут до +15 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
На ЮБК будет переменная облачность. Температура воздуха днем до +17 градусов. Будет дуть восточный ветер до 12 метров в секунду.
В Керчи понедельник будет малооблачным, без осадков. Днем воздух прогреется до +17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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