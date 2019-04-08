В Севастополе на аэродроме Бельбек обезвредили авиабомбу

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-08T10:39:34+03:00

Снаряд нашли при строительстве аэродрома. Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны

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В Севастополе на территории аэродрома Бельбек обнаружили и обезвредили авиабомбу SD-50. Такие снаряды использовали во время Великой Отечественной войны для борьбы с бронетехникой.

50-килограммовый боеприпас нашли во время проведения земляных работ.

- Авиабомба SD-50 оказалась оснащена особым типом взрывателей - любое воздействие на боеприпас могло привести к детонации, - сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Поэтому решили уничтожить боеприпас на месте обнаружения на территории аэродрома Бельбек.

Специалисты отмечают, что в SD-50 было 16 кило тротила. Осколки при подрыве бомбы разлетаются в радиусе 600 метров. Радиус разрушающего действия ударной волны - 200 метров, опасного сейсмического воздействия - 60 метров.

В операции приняли участие 4 сотрудника МЧС и столько же военнослужащих Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU