В Севастополе на аэродроме Бельбек обезвредили авиабомбу
В Севастополе на территории аэродрома Бельбек обнаружили и обезвредили авиабомбу SD-50. Такие снаряды использовали во время Великой Отечественной войны для борьбы с бронетехникой.
50-килограммовый боеприпас нашли во время проведения земляных работ.
- Авиабомба SD-50 оказалась оснащена особым типом взрывателей - любое воздействие на боеприпас могло привести к детонации, - сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Поэтому решили уничтожить боеприпас на месте обнаружения на территории аэродрома Бельбек.
Специалисты отмечают, что в SD-50 было 16 кило тротила. Осколки при подрыве бомбы разлетаются в радиусе 600 метров. Радиус разрушающего действия ударной волны - 200 метров, опасного сейсмического воздействия - 60 метров.
В операции приняли участие 4 сотрудника МЧС и столько же военнослужащих Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU