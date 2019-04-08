2019-04-08T12:26:43+03:00
Общество

В Крыму проверят боеготовность сил и войск Черноморского Флота

Командиры оценят состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка
Галина КОВАЛЕНКО
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Корабли ЧФ успешно несут службу на морских полигонах.Корабли ЧФ успешно несут службу на морских полигонах.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В частях и соединениях Черноморского флота, находящихся на Крымском полуострове и Краснодарском крае, завершился зимний период обучения и началась проверка.

- В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Руководит проверкой командующий Черноморским флотом вице-адмирала Александр Моисеева.

Сейчас в штабе ЧФ командующем флотом доложили о состоянию сил флота и готовности к проверкам командиры соединений и воинских частей.

Проверять черноморцев будут до конца апреля.

На днях в город-герой Севастополь после ракетных стрельб вернулись боевые катера Черноморского Флота - «Ивановец» и «Р-60»

ИСТОЧНИК KP.RU

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