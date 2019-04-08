По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге
Больше 50 крымских роллеров 7 апреля прокатились на участке трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе. Это шестой этап строительства федеральной дороги, где еще не запущено движение автомобилей.
- Забег был проведен в Бахчисарайском районе на участке трассы длиной 1,2 км, находящейся в стороне от действующей автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Спортсмены из Симферополя, Севастополя, Ялты, Гурзуфа и Керчи в течение двух часов катались по четырем полосам «Тавриды», на которых уложено два слоя асфальтобетона, - сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Он отметил, что движение автомобилей на этом участке трассы откроют в следующем году. Но роллерам уже было удобно ездить, потому что асфальт уже уложен.
На шестом этапе строительства «Тавриды» еще не установлено барьерное ограждение, нет дорожных знаков и разметки, а также откосов.
Движение транспорта на этом участке запустят в конце 2020 года. От Керчи до Севастополя откроют движение по четырем полосам.
ИСТОЧНИК KP.RU