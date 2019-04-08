2019-04-08T12:21:35+03:00
Общество

По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге

В течение двух часов спортсмены катались по четырем полосам в Бахчисарайском районе
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-центр АО "ВАД"Фото: пресс-центр АО "ВАД"
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Больше 50 крымских роллеров 7 апреля прокатились на участке трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе. Это шестой этап строительства федеральной дороги, где еще не запущено движение автомобилей.

- Забег был проведен в Бахчисарайском районе на участке трассы длиной 1,2 км, находящейся в стороне от действующей автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Спортсмены из Симферополя, Севастополя, Ялты, Гурзуфа и Керчи в течение двух часов катались по четырем полосам «Тавриды», на которых уложено два слоя асфальтобетона, - сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он отметил, что движение автомобилей на этом участке трассы откроют в следующем году. Но роллерам уже было удобно ездить, потому что асфальт уже уложен.

На шестом этапе строительства «Тавриды» еще не установлено барьерное ограждение, нет дорожных знаков и разметки, а также откосов.

Движение транспорта на этом участке запустят в конце 2020 года. От Керчи до Севастополя откроют движение по четырем полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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