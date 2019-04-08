В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
В Крыму автомобиль Daewoo Matis вылетел с трассы в овраг. Инцидент произошел 7 апреля на дороге Судак – Морское напротив пансионата «Солнечный камень».
Сообщение в службу спасения поступило в 10:55, на место отправились специалисты «КРЫМ-СПАС» и огнеборцы.
Фото: МЧС по РК
Оказалось, что водитель малолитражки не справился с управлением, и машина опрокинулась в овраг, приземлившись прямо на виноградники. Автомобиль при этом смяло, как консервную банку.
- Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшему психологическую помощь с целью реабилитации после ДТП, от медицинской помощи мужчина отказался, - рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Фото: МЧС по РК
Спасатели призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и управлять машиной осторожно, быть внимательными при совершении маневров и не забывать о ремнях безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU