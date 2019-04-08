В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-08T14:49:22+03:00

Водитель не справился с управлением [фото]

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В Крыму автомобиль Daewoo Matis вылетел с трассы в овраг. Инцидент произошел 7 апреля на дороге Судак – Морское напротив пансионата «Солнечный камень».

Сообщение в службу спасения поступило в 10:55, на место отправились специалисты «КРЫМ-СПАС» и огнеборцы.

Фото: МЧС по РК

Оказалось, что водитель малолитражки не справился с управлением, и машина опрокинулась в овраг, приземлившись прямо на виноградники. Автомобиль при этом смяло, как консервную банку.

- Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшему психологическую помощь с целью реабилитации после ДТП, от медицинской помощи мужчина отказался, - рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Фото: МЧС по РК

Спасатели призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и управлять машиной осторожно, быть внимательными при совершении маневров и не забывать о ремнях безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU