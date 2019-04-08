2019-04-08T14:49:22+03:00
Происшествия

В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники

Водитель не справился с управлением [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: МЧС по РКФото: МЧС по РК
Изменить размер текста:

В Крыму автомобиль Daewoo Matis вылетел с трассы в овраг. Инцидент произошел 7 апреля на дороге Судак – Морское напротив пансионата «Солнечный камень».

Сообщение в службу спасения поступило в 10:55, на место отправились специалисты «КРЫМ-СПАС» и огнеборцы.

Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Оказалось, что водитель малолитражки не справился с управлением, и машина опрокинулась в овраг, приземлившись прямо на виноградники. Автомобиль при этом смяло, как консервную банку.

- Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшему психологическую помощь с целью реабилитации после ДТП, от медицинской помощи мужчина отказался, - рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Спасатели призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и управлять машиной осторожно, быть внимательными при совершении маневров и не забывать о ремнях безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге
В Крыму проверят боеготовность сил и войск Черноморского Флота
В Севастополе на аэродроме Бельбек обезвредили авиабомбу
Погода в Крыму на 8 апреля: до +23 и облачно
В Севастополе возле здания администрации украли «свет»
Ко Дню освобождения Симферополя ветеранам выплатят по 6 тысяч рублей
Как Керчь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Аграриям разрешили брать воду из Северо-Крымского канала
В Севастополе объявили о начале пожароопасного сезона
Скоро лето: В Крыму 7 апреля потеплеет до +23
Объявлен тендер на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе
Корабли ЧФ вернулись в Севастополь после ракетных стрельб
Херсонес 7 апреля можно посетить бесплатно
В Крыму открывается первый технопарк
Часть Евпатории до вечера 6 апреля осталась без воды
Севастопольцам предлагают придумать, как благоустроить набережную возле парка «Учукуевка»
Погода в Крыму на 6 апреля: днем потеплеет до +18
Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку
5 человек погибли из-за сонного водителя: Дело о столкновении автобуса и тепловоза в Крыму передали в суд
В Ялте за туристами будут следить камеры
В Симферополе снесут 51 незаконный объект