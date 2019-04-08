2019-04-08T16:34:56+03:00
Происшествия

У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган

Мужчине за незаконное хранение оружия грозит лишение свободы до четырех лет
Галина КОВАЛЕНКО
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Оружие хранили в гараже. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым. -Оружие хранили в гараже. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым. -
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На Крымском полуострове, у 40-летнего жителя Белогорского районе нашли оружие, которому около века.

- Полицейские в гараже гражданина обнаружили и изъяли предмет, схожий с пистолетом модели «наган» времен Второй мировой войны, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Согласно результатам экспертизы, изъятое является револьвером системы «наган» образца 1895 года.

У крымчанина не было на оружие никаких документов. Полицейским он рассказал, что огнестрельное оружие нашел в лесу. Принес домой и хранил его память.

Сотрудники полиции завели на подозреваемого уголовное дело за незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов.

По ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ гражданину грозит максимальное наказание: лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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