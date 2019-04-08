Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-08T17:56:02+03:00

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В Крыму студенческие отряды благоустроили 47 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Также волонтеры расчистили 25 братских захоронений бойцов, погибших в Крыму и высадили больше ста деревьев.

- В школах Республики Крым проведены 46 уроков мужества, на которых студотрядовцы рассказывали о событиях Крымской наступательной операции 1944 года и освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков, - сообщил Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов».

В акции приняли участие более тысячи человек.

- С каждым днем участников акции становится все больше и больше. Когда мы работаем, многие проходящие люди присоединяются к нам. В такие моменты ты понимаешь, насколько важен личный пример. Многие жители по-настоящему благодарны нашим дедам и прадедам за Великую Победу, но в суете будней у них остается мало времени уделить внимание памяти тех, кто проливал свою кровь ради нашего мирного неба над головой, – поделилась комиссар отряда Десанта Победы «Мыс Херсонес» Гульнара Рамазанова.

Отряды «Десанта Победы» планируют провести уроки мужества еще в нескольких школах. После этого студотрядовцы начнут формировать добровольческие отряды для Бессмертного полка.

ИСТОЧНИК KP.RU