В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-08T18:38:06+03:00

На улице Большевистской трещат по швам здания, расположенные рядом с новостройкой

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На Южном берегу Крыма сотрудники прокуратуры занялись строителями, из-за которых могут рухнуть дома на улице Большевистской в Ялте.

- Установлено, что собственником земельного участка произведены работы по выемке грунта и подрезке склона, что привело к его осыпанию в границах смежного земельного участка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. - Проверяется законность и безопасность проведения земляных работ.

Кто прав или виноват станет известно, после подведения итогов.

- По результатам проверки соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - отметили в надзорном органе.

На Южном берегу Крыма оползневые явления зачастую провоцируются хозяйственной деятельностью человека. Недавно, например, в окрестностях Ай-Петри, из-за протекающего водопровода, оживился оползень.

ИСТОЧНИК KP.RU