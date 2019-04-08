2019-04-08T18:53:27+03:00
Общество

Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо

Угрозы его жизни и здоровью нет
Надежда ДАЦЮК
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Состояние пассажира авиарейса Симферополь-Москва, стабилизировалось. Ранее рейс 1645, вылетевший в Москву в 11.09 вернулся в аэропорт "Симферополь" в 11.39 из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В воздушной гавани его передали медикам.

- Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, угрозы его жизни и здоровью нет. Речь идет о неврологической патологии, - сообщил "Комсомольской правде-Крым" заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач.

По его словам, экипаж самолета вовремя оказал помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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