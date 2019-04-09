Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
9 апреля, на Крымском полуострове синоптики обещают солнечный и теплый вторник.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В городе-герое Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
Метеорологи прогнозируют, что в среду погода изменится: станет прохладнее и возможно польет дождь, загрохочет гром. Четверг тоже грозит сырым ненастьем, но к выходным небо очистится от тучек. Правда, такой жары, как в минувший уик-энд не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU