2019-04-09T06:05:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19

На полуострове спокойный весенний денек
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На полуострове уже тепло, но купаться в море еще рано.На полуострове уже тепло, но купаться в море еще рано.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

9 апреля, на Крымском полуострове синоптики обещают солнечный и теплый вторник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В городе-герое Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

Метеорологи прогнозируют, что в среду погода изменится: станет прохладнее и возможно польет дождь, загрохочет гром. Четверг тоже грозит сырым ненастьем, но к выходным небо очистится от тучек. Правда, такой жары, как в минувший уик-энд не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге
В Крыму проверят боеготовность сил и войск Черноморского Флота
В Севастополе на аэродроме Бельбек обезвредили авиабомбу
Погода в Крыму на 8 апреля: до +23 и облачно
В Севастополе возле здания администрации украли «свет»
Ко Дню освобождения Симферополя ветеранам выплатят по 6 тысяч рублей
Как Керчь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Аграриям разрешили брать воду из Северо-Крымского канала
В Севастополе объявили о начале пожароопасного сезона
Скоро лето: В Крыму 7 апреля потеплеет до +23
Объявлен тендер на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе
Корабли ЧФ вернулись в Севастополь после ракетных стрельб
Херсонес 7 апреля можно посетить бесплатно
В Крыму открывается первый технопарк
Часть Евпатории до вечера 6 апреля осталась без воды
Севастопольцам предлагают придумать, как благоустроить набережную возле парка «Учукуевка»
Погода в Крыму на 6 апреля: днем потеплеет до +18
Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку
5 человек погибли из-за сонного водителя: Дело о столкновении автобуса и тепловоза в Крыму передали в суд
В Ялте за туристами будут следить камеры
В Симферополе снесут 51 незаконный объект