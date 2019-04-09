Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19

СЕГОДНЯ 06:05 2019-04-09T06:05:22+03:00

На полуострове уже тепло, но купаться в море еще рано. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

9 апреля, на Крымском полуострове синоптики обещают солнечный и теплый вторник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В городе-герое Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

Метеорологи прогнозируют, что в среду погода изменится: станет прохладнее и возможно польет дождь, загрохочет гром. Четверг тоже грозит сырым ненастьем, но к выходным небо очистится от тучек. Правда, такой жары, как в минувший уик-энд не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU