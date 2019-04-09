В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-09T09:38:04+03:00

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В Крыму увеличилось количество заболевших корью. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали 114 лабораторно подтвержденных случаев заболевания с начала года. С 1 апреля количество заболевших увеличилось на 13 человек.

- 106 случаев зарегистрировали в Крыму и восемь - в Севастополе, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что частично распространению кори на полуострове способствовали завозные случаи из Украины и наличие непривитых людей в очагах инфекции.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самый эффективный метод защиты от этого заболевания – прививки. С 1 апреля на полуострове началась «подчищающая» иммунизация. В Крыму привито 2 839 человек, а в Севастополе - 206.

Напомним, корь начинается как обычное ОРВИ - повышается температура тела, а на 3-5 день появляется сыпь на лице и шее, а затем на туловище, ногах и руках.

ИСТОЧНИК KP.RU