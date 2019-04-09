В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
На лагерном сборе 700 танкистов и артиллеристов армейского корпуса ЧФ занялись практическими стрельбами по мишеням, расположенным на удалении более 8 тысяч метров.
- Стрельбы прошли на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Сначала расчеты реактивных систем залпового огня «Град» поразили военную технику и фортификационные сооружений условного противника в глубине его обороны.
Затем танкисты отработали прорыв обороны условного противника перед наступлением основных сил танковых и мотострелковых подразделений: экипажи танков Т-72Б3 выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию свыше 8 километров.
В учениях на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук» задействовали свыше 50 танков, бронетранспортеров и другой военной и специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU