В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-09T09:47:25+03:00

В учениях задействовали более 50 единиц военной и спецтехники

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На лагерном сборе 700 танкистов и артиллеристов армейского корпуса ЧФ занялись практическими стрельбами по мишеням, расположенным на удалении более 8 тысяч метров.

- Стрельбы прошли на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Сначала расчеты реактивных систем залпового огня «Град» поразили военную технику и фортификационные сооружений условного противника в глубине его обороны.

Затем танкисты отработали прорыв обороны условного противника перед наступлением основных сил танковых и мотострелковых подразделений: экипажи танков Т-72Б3 выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию свыше 8 километров.

В учениях на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук» задействовали свыше 50 танков, бронетранспортеров и другой военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU