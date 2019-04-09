В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-09T10:06:10+03:00

Черноморцы оттачивают навыки по выводу сил из под удара условного противника

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Морскую авиацию Черноморского флота подняли по учебной тревоге - учение проходило в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

В небо взлетели порядка 30 экипажей самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, Ан-26, вертолетов Ми-8 и Ка-27 и противолодочных самолетов-амфибий Бе-12.

- Летчики Морской авиации провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа, а также выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке, - начальник отдела информационного обеспечения Черноморского Флота Алексей Рулев.

Экипажи военных самолетов и вертолетов успешно отработали все задачи по выводу сил из под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

ИСТОЧНИК KP.RU